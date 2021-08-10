  • 2021年8月10日 星期二
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運李靜李慧詩全紅嬋李居明

日報新聞 > 港聞

劉慕裳滿意今屆奧運成果

2021-08-10 列印
劉慕裳滿意今屆奧運成果
Previous Next

　　奧運閉幕，香港代表團成員由日本返港，包括奪得空手道項目銅牌的劉慕裳（見圖），她指滿意今次成果，認為過去犧牲的時間都是值得。香港代表團團長貝鈞奇表示，仍在研究會否辦祝捷會，又指有信心港隊在下屆奧運的成績再有突破。

　　部份運動員早前已分批回港，單車隊將在周四直飛上海，備戰全運會。劉慕裳在閉幕禮為香港擔任持旗手，她一直視東奧為人生唯一一次的奧運，她指最深感受是聖火熄滅，感覺今次旅程真的要完結，她指滿意今次成果，認為過去犧牲的時間都是值得。



　　貝鈞奇表示，感謝各界對運動員支援，理解大眾希望能親身向運動員祝捷，但部份運動員要為下個賽事做準備，須接受隔離檢疫等安排，加上疫情考量，故仍在商討是否辦祝捷會。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd