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啟德體育園擬申辦大型國際賽

2021-08-10 列印
　　香港精英運動員在剛結束的東京奧運會取得一金二銀三銅的佳績，締造香港歷史，公眾有呼聲要求增加運動基礎建設。位於九龍東的啟德體育園將於二○二三年底落成啟用，正計劃舉行國際大型賽事，如各類運動的排名賽及積分賽等，有利香港運動員以主場爭取參與大型運動賽事資格。

　　啟德體育園內設有多個先進的體育設施，包括容納五萬人的主場館、容納一萬人的室內場館，及五千人的室外場館。體育專員楊德強表示，啟德體育園對香港體育發展有着重大幫助，過往因香港大型運動場地不足，故本地運動員需要遠赴外地作賽，但當啟德體育園落成後，香港有能力主辦更多國際大型賽事，令香港健兒坐享主場之利，以奪得更高積分，爭取參與奧運會及亞運會。他又指，啟德體育園亦將開放給大眾使用，可以舉行學校運動會，本地聯賽及其他訓練等，亦有助推動運動普及化。



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