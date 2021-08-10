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特首：港台有責任落實使命培養國民身份認同

2021-08-10 列印
　　特首林鄭月娥昨天聯同多名問責官員、中聯辦及國安公署等官員，出席中央廣播電視總台慶祝建黨百年節目的啟動儀式。她指自己是央視的忠實粉絲，支持央視精品節目於香港的媒體播放，香港電台作為公營機構，有責任落實港台約章使命，提供讓市民了解國家和社會的節目，培養市民對公民及國民身份認同感。

　　港台未來將致力與央視建立長期合作夥伴關係，推出更多節目涵蓋國家安全教育、粵港澳大灣區和國家十四五規劃等重要議題，幫助市民認識中華文化和國家發展，及有利香港更好融入國家發展大局。她又指媒體可凝聚人心，政府購入東奧轉播權，讓市民免費觀看賽事，為國家和香港健兒打氣，認為市民以身為香港人感到自豪、以身為中國人為傲。



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