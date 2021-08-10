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美股中段跌92點

2021-08-10 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報三五一一六點，跌九十二點；納指則報一四八五一點，升十五點。滙控美國預託證券價格見四十四點三二港元，升零點五二港元；騰訊則見四百六十七港元，升五點四港元。紐約期金報每盎司一千七百二十九點七美元，跌三十三點四美元。



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