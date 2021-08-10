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港澳辦祝賀港隊 東奧創多個歷史第一

2021-08-10 列印
　　國務院港澳辦祝賀港隊在東京奧運創造多個歷史第一。發言人指出，港隊在今屆取得一金、兩銀、三銅優異成績，展現香港年輕一代追尋夢想、積極向上的颯爽英姿，令香港社會倍感振奮，全國人民倍感驕傲，也為香港由亂轉治重回正軌，增添強大正能量。

　　發言人強調，中央政府一直關心和支持香港體育事業發展，內地和香港會在多個培養運動員項目，不斷加深交流合作。



　　此次香港體育健兒在東京奧運會上實現重大突破，必將進一步促進香港體育事業的發展。

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