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前輔警旺角示威擲水樽囚七周

2021-08-10 列印
　　去年二月二十九日，示威者號召到太子站掉念八三一事件，前輔警於旺角示威中向人群拋膠水樽，經審訊後被裁定一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪成。鄭念慈裁判官昨指案發時聚集人數眾多，被告掟水樽的行為或會引起他人模仿，造成漣漪效應，一發不可收拾，判囚七星期。鄭官指雖然被告陸冰溢只涉掟水樽，也沒有證據顯示有警員被拋中，而沒引起大騷動，僅是因為警力足夠，認為須判處具阻嚇性的短期監禁，遂以八星期作量刑起點，被告背景良好酌情減刑至七星期。

　　辯方求情指，被告中學時年年考第一，大學畢業後曾任教師及輔警，閒時亦會做義工，控方並無證據顯示他曾參與示威。鄭官稱控罪針對被告掟水樽，而非有否參與示威，也不見他有悔意。



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