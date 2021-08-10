護肝保肝祕訣1234

要是肝臟負荷過重，會感覺疲憊，情緒波動大，容易上火；大家便要做到下面幾點來保護肝臟。第一，健康飲食，新鮮沙律、蔬菜、魚和水果都是不錯的選擇，緊記要喝水去肝火，要是加點菊花或是薄荷效果更好。第二，避免喝酒，少喝汽水。適量飲用鮮榨果汁，因果實的細胞壁被擠破，果汁內果糖含量會很高。第三，每天做三十分鐘左右的運動，走路、騎單車、游泳都是個好選擇。第四，吃保肝保健品，日常維護肝臟。
天然保肝的草本有好幾種，草本的萃取越高濃度，保肝效果越好。NEW NORDIC的護肝片把幾種優秀的草本原料集中在一片內。每天只要服用一片，可以很好地維護肝臟功能，增強肝臟代謝。每一片都是獨立包裝，乾淨衛生。
奶薊素是真正起到護肝的成分，護肝片中奶薊草是80%標準提取，即是同樣份量的原料，可含有更多的奶薊素。而朝鮮薊和薑黃對護肝亦很好。NEW NORDIC護肝片是黃色片劑，亦是成份中薑黃的天然顏色。
護肝片內還含有膽鹼，這是種人體必需的營養素，可以幫助代謝肝臟內的脂肪，身體只能製造很少量，需要靠飲食補充。有研究指「乙醯膽鹼（anticholinergics）」的蛋白質主要是負責腦部細胞的神經傳導，如果缺乏膽鹼，這種蛋白質就無法正常運作。研究顯示，老年癡呆患者的腦部乙醯膽鹼，含量較常人低。英國營養顧問德比薛爾（Emma Derbyshire）說，不吃奶蛋肉的素食飲食，需要補充膽鹼，否則長期下來，會影響腦部和肝臟健康。
NEW NORDIC護肝片是素食者可以吃的，並沒含有動物成分。
護肝片在屈臣氏門店網店和NEW NORDIC官網有賣，現有兩盒八八折的優惠。產品都是從瑞典最近新鮮運到。
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