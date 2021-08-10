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學玩帆船初哥 昏倒墮海溺亡

2021-08-10 列印
■中年男子玩帆船期間身體不適，送院搶救後不治。
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　　奧運在本港掀起運動熱潮，但享受運動樂趣要注意身體狀況。有中年男子昨午二時許，偕女兒前往赤柱聖士提反灣玩小型帆船，其間身體不適昏迷，救護員將他送往醫院搶救，惜已回天乏術。

　　有人昨午發現有男子於赤柱黃麻角徑聖士提反灣不省人事。據了解，一名四十六歲李姓男子昨偕同女兒前往聖士提反灣一個水上活動中心，於教練陪同下駕乘小型帆船出海接受訓練。惟後來男子身體突感不適，打算自行上岸休息。據悉，李當時駕乘小型帆船折返，上岸時懷疑突然倒下，跌入海中遇溺。



　　有沙灘職員見狀，將事主救起進行救援，並報案求助。救援人員到場將男子送到東區醫院搶救，惜最終不治，事主親友趕到醫院了解，神色傷感。據了解，李並無病患記錄，是次亦為首次上堂學玩小型帆船，警方正調查事件。



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