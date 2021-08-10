學玩帆船初哥 昏倒墮海溺亡

有人昨午發現有男子於赤柱黃麻角徑聖士提反灣不省人事。據了解，一名四十六歲李姓男子昨偕同女兒前往聖士提反灣一個水上活動中心，於教練陪同下駕乘小型帆船出海接受訓練。惟後來男子身體突感不適，打算自行上岸休息。據悉，李當時駕乘小型帆船折返，上岸時懷疑突然倒下，跌入海中遇溺。
有沙灘職員見狀，將事主救起進行救援，並報案求助。救援人員到場將男子送到東區醫院搶救，惜最終不治，事主親友趕到醫院了解，神色傷感。據了解，李並無病患記錄，是次亦為首次上堂學玩小型帆船，警方正調查事件。
海洋公園造價四十億元的水上樂園，定於九月二十一日中秋節開幕，昨午接受訂票，反應熱烈，逾六千人上網輪候，截至昨午開幕日仍有門票，但中秋翌日公眾假期已售罄。有科普專家指出，水上樂園設高十七米的「八彩天梯」...
2021-08-10
《人民日報》發文指，內地醫療美容行業近年來迅速發展，愈來愈多的人選擇通過醫美實現變美的心願，但其中的問題卻不容忽視。文章指，一些醫美機構在宣傳過程中只談「最佳效果」，不談「不良後果」，容易使消費者忽視安全隱患，認為「相關部門應加強監管，尤其加大對網上醫美店亂象的打擊力度。」 此外，文章引述從業人員表示，醫美機構應嚴格按照廣告法和醫療廣告管理辦法規定，依法取得醫療廣告審查證明並按規定發佈醫療廣告，不得發佈虛假醫療廣告以及虛假訊息。
2021-08-10
昨日是日本長崎原爆七十六周年，長崎和平公園舉行儀式悼念死難者，死難者家屬代表、首相菅義偉及逾六十個國家代表出席，日皇德仁及上皇明仁則在各自寓所默哀。菅義偉致辭時表示，日本將繼續推動國際社會廢除核武器，...
2021-08-10
東半山肇輝臺乃不少老牌豪宅，環境靜中帶旺，數分鐘車程，即達銅鑼灣鬧市。今次帶大家走訪當中肇輝臺花園高層A室，實用面積1216方呎，採3房1套房設計，單位間隔四正偌大，從露台外望是跑馬地馬場全景。 ...
2021-08-10
美股上周五創出新高之後，昨天在高位稍為調整，主要是擔心環球經濟增長遜預期。美股杜指早段跌120點，至35087點，跌幅為0.3%。標普指數跌近0.2%，至於納斯達克指數則逆市升近0.1%。 杜...
2021-08-10
利物浦周日與畢爾包進行熱身賽，主場出擊的紅軍只能與對方踢成1:1平手。不過，最重要的是紅軍左閘安德魯羅拔臣於完半場前扭傷足踝傷出，令領隊高普十分擔心。 英超本周末開鑼，因此今場雖為友誼賽，但紅軍主帥高普仍派出強陣應戰，包括沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克和阿歷山大阿諾特等球星均正選上陣，並靠迪亞高祖達士哥先開紀錄，但下半場被對手追平，雙方最終1:1完場。 半場前換出傷勢未明 不過今場最令人關心的，是紅軍守將安德魯羅拔臣完半場前攔截對方傳中時扭傷右足踝，要在隊醫攙扶下離場。賽後主帥高普直言：「我們仍不知道他傷勢的嚴重性，但他明顯十分痛楚。在接受詳細檢查前，我們未能透露...
2021-08-10
12星座運程 -8月6日 天蠍：健康運倒退，可能患上感冒，今天工作難以準時完成。 天秤：辦公室要添色彩，靈感突然走入腦海，教你豁然開朗。 處女：有太多事情要辦，有太多計劃準備實行，善用這一天。...
2021-08-06
做人阿媽甚艱難，作為傷殘人士媽媽更加唔容易，而殘奧六屆金牌得主蘇樺偉母親蘇韓小貞肯定是個非一般媽媽，而吳君如最近在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇媽一角，身兼監製的她承認好大挑戰，因角色要由26歲開始演，...
2021-08-10
首批「電子消費券」由八月一日起派到市民的手中，旋即掀起消費熱潮，當大家開心地使用二千元消費券，吃喝購物之際，竟有無良商店上下其手，魚目混珠，從中掠水。消費者委員會連日來揭穿這些奸商涉嫌欺騙消費者的招數，執法部門要適時出動，保障消費者的權益。 首批「電子消費券」發放逾一個星期，截至上周五，消委會一共收到一百零二宗投訴，五花八門，當中商店提供的「早鳥」優惠、禮券，卻未能「拍卡」交易，亦有投訴商品坐地起價，還有一名投訴人在百貨公司用電子消費券購物，使用電子消費券付款，卻未能享用該公司列出的優惠，申請退款，百貨公司亦拒絕退回電子消費券戶口，只給予公司的現金券取代。 早前亦有安裝八達...
2021-08-10
一句「最重要多謝我自己」成為了近期金句。事實上，李靜教練這句真心話，的確可套用在任何人身上，尤其是賽馬世界。 馬圈中最大部份的持分者自然是馬迷朋友，他們的最終目標都是希望投注獲利，固然馬主引入佳駟、練馬師訓練有素、騎師發揮一絕，統統都是勝出賽事的元素，可是就算集合天時、地利與人和，也要投注的朋友慧眼揀中，才有希望贏到錢，因此「最重要多謝我自己」是必須的。 作為評馬人，提供心水是工作的一部份，但也不能視之為必然，「贏硬就唔使講馬」這說法雖然老土，卻絕對是可悲的事實，看來以後若有幸為讀者帶來啟發性的話，也真的不忘要來一句「最重要多謝我自己」。 朱鎮輝
2021-08-10