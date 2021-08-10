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南丫島沙灘驚現鯊魚屍

2021-08-10 列印
南丫島沙灘驚現鯊魚屍
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　　香港發現鯊蹤，海洋公園保育基金日前接報通知跟進一宗鯊魚擱淺個案，為本年度第二宗，屍體屬中度腐爛。保育基金昨午已將鯊魚帶回海洋公園作詳細解剖及化驗。

　　保育基金指在上周六接報，於南丫島大灣肚沙灘發現鯊魚擱淺個案，屬寬尾斜齒鯊，年齡有待確定；身長約二十九厘米。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。



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