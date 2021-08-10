保育基金指在上周六接報，於南丫島大灣肚沙灘發現鯊魚擱淺個案，屬寬尾斜齒鯊，年齡有待確定；身長約二十九厘米。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。
南丫島沙灘驚現鯊魚屍
保育基金指在上周六接報，於南丫島大灣肚沙灘發現鯊魚擱淺個案，屬寬尾斜齒鯊，年齡有待確定；身長約二十九厘米。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。
水上樂園回歸海洋公園 門票搶手 新滑水天梯 衝力大一成 更加刺激
海洋公園造價四十億元的水上樂園，定於九月二十一日中秋節開幕，昨午接受訂票，反應熱烈，逾六千人上網輪候，截至昨午開幕日仍有門票，但中秋翌日公眾假期已售罄。有科普專家指出，水上樂園設高十七米的「八彩天梯」...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《人民日報》： 內地醫美存安全隱患
《人民日報》發文指，內地醫療美容行業近年來迅速發展，愈來愈多的人選擇通過醫美實現變美的心願，但其中的問題卻不容忽視。文章指，一些醫美機構在宣傳過程中只談「最佳效果」，不談「不良後果」，容易使消費者忽視安全隱患，認為「相關部門應加強監管，尤其加大對網上醫美店亂象的打擊力度。」 此外，文章引述從業人員表示，醫美機構應嚴格按照廣告法和醫療廣告管理辦法規定，依法取得醫療廣告審查證明並按規定發佈醫療廣告，不得發佈虛假醫療廣告以及虛假訊息。
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
長崎原爆76周年 菅義偉：續推動國際廢除核武
昨日是日本長崎原爆七十六周年，長崎和平公園舉行儀式悼念死難者，死難者家屬代表、首相菅義偉及逾六十個國家代表出席，日皇德仁及上皇明仁則在各自寓所默哀。菅義偉致辭時表示，日本將繼續推動國際社會廢除核武器，...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
外望馬場景致 肇輝臺花園高曠長廳展現空間
東半山肇輝臺乃不少老牌豪宅，環境靜中帶旺，數分鐘車程，即達銅鑼灣鬧市。今次帶大家走訪當中肇輝臺花園高層A室，實用面積1216方呎，採3房1套房設計，單位間隔四正偌大，從露台外望是跑馬地馬場全景。 ...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中資金融股發力 港股反覆造好 憂經濟轉弱 美股高位回軟
美股上周五創出新高之後，昨天在高位稍為調整，主要是擔心環球經濟增長遜預期。美股杜指早段跌120點，至35087點，跌幅為0.3%。標普指數跌近0.2%，至於納斯達克指數則逆市升近0.1%。 杜...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
高普頭痕季前傷鐵衞
利物浦周日與畢爾包進行熱身賽，主場出擊的紅軍只能與對方踢成1:1平手。不過，最重要的是紅軍左閘安德魯羅拔臣於完半場前扭傷足踝傷出，令領隊高普十分擔心。 英超本周末開鑼，因此今場雖為友誼賽，但紅軍主帥高普仍派出強陣應戰，包括沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克和阿歷山大阿諾特等球星均正選上陣，並靠迪亞高祖達士哥先開紀錄，但下半場被對手追平，雙方最終1:1完場。 半場前換出傷勢未明 不過今場最令人關心的，是紅軍守將安德魯羅拔臣完半場前攔截對方傳中時扭傷右足踝，要在隊醫攙扶下離場。賽後主帥高普直言：「我們仍不知道他傷勢的嚴重性，但他明顯十分痛楚。在接受詳細檢查前，我們未能透露...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【12星座運程】巨蟹：幸運開始接近，財政鬆動，男士有交際運
12星座運程 -8月6日 天蠍：健康運倒退，可能患上感冒，今天工作難以準時完成。 天秤：辦公室要添色彩，靈感突然走入腦海，教你豁然開朗。 處女：有太多事情要辦，有太多計劃準備實行，善用這一天。...
2021-08-06
- 【上網格價】 消委會油價資訊通幫到手
- 【降噪新貴】Bang & Olufsen降噪真無線耳筒Beoplay EQ 舒適佩戴高音質 追加Adaptive主動降噪及aptX Adaptive編碼 靜享串流無損音樂
- 【眼睛去旅行】一文遊丹麥安徒生博物館，睇日本名建築師隈研吾設計！兼認識丹麥安徒生大師生平及童話新世界
- 【素食輕食】炎炎夏日解暑必吃！吃過韓式素食店土生花這 6 道菜才知夏天應該吃這些
- 【中環新食店】進駐歌賦街的CENSU 裝潢充滿日本侘寂美學 以西式手法烹調摩登日菜
- 【健康有營】全球朗廷酒店及康得思酒店舉辦首屆「全球健康周」！香港耍太極、上海夜跑、芝加哥密歇根湖畔漫步、奧克蘭水上運動，你最愛哪一項？
- 【鐘表大事】Only Watch 2021慈善拍賣！不容錯過 5 大孤品
- 【暑假親子好推介】免費馬來西亞夏日親子峇迪工作坊，認識馬來西亞文化，體驗製作馳名工藝蠟染Batik畫作
- 【最具人氣燒味 斬料加餸】 解構經典港式叉燒 鬆化半肥瘦製法講究 國際級美食 牛津英語詞典收錄
- 【Leo Sir出動】 車Cam全監察，Hit & Run有仇報！
- 【登場直擊】 越野路華Defender 90登場！短陣型驅配套豪華
- 【Tea Pairing盛宴】 銅鑼灣新店Glassbelly，武夷山岩茶炮製高級餐飲體驗
- 【12星座運程】水瓶：心裏有難言之事，不知不覺產生失落感
- 【鞋癡與手袋控必備】Kim Jones操刀首個Fendi First手袋鞋履出爐 韓星宋慧喬/林愷鈴Ashley/名模周汶錡Kathy展現破格時尚型美
- 【中環新日式料理店】 中環和洋日本菜新餐廳CENSU 主打中西合璧摩登日菜 採用簡約風侘寂美學設計
- 【#新標誌年輕化】姜濤搶先演繹Salvatore Ferragamo全新SF Logo系列
- 【語言障礙】中大新法測嬰孩語言發展 專家建議家長 先認識兒童語言發展指標 助及早發現問題
- 【健康有營】 痛是因為骨刺嗎？生骨刺點處理？中醫師為你講解
- 【護膚新品】 Elizabeth Arden新推升級版艾地苯高效橙燦精華2.0，針對改善色斑、膚色暗啞
- 【車情車趣】 電動車來勢洶洶，汽油車再冇購買話題？
- 【新版開售】 MINI Hatch改良版好玩增值！基本設備全面升級
- 【「恩」賞音樂】評林子祥《創作歌集》五大初版CD，Sony首版音質冠絕群雄
- 【Art Papa】 《越後妻有大地藝術祭2021——香港部屋》新潟開幕，香港、日本藝文交流
- 【親子劇場】 知名歌劇《魔笛》改編，暑期互動兒童劇場
- 【米珠蓮】居酒屋淳吟攻港，必試北海道鹿肉漢堡
- 【12星座運程】處女：別因小點子幻想太多，要保持冷靜
- 【單車客】將軍澳新商場PopWalk天晉滙 設一站式單車服務站
- 【廣告真人騷】Coach秋季廣告談友情 林書豪/Jennifer Lopez/Michael B. Jordan/木村光希新手袋造型配合
- 【泳壇新星】泳壇新星積素/克洛斯/迪布諾許 現身奧運會歐米茄展覽
- 【磐石協會】「八爪魚計劃」第六屆《Remix Mania--Life is Fun》（《混章-滿紛》）網上首播，免費觀賞學生藝術成果
- 【回音地帶】1987年同一天出碟！林憶蓮Vs.陳慧嫻Vs.林珊珊，三小天后正面交鋒，誰勝誰負？
- 【消暑必備】MEGIVO新推改良版掛頸式「冷氣機」Sommer Type-II，實測製冷速度極快！溫度最低15℃，有冰冷涼快感！
- 【東京奧運】2銀何詩蓓美國密歇根大學母校靚景公開！曾在此接受專業游泳訓練應記一功
- 【別標籤！】為關愛自閉症孩童，3部「閃閃號」電車遊走港島鬧市，提倡平等、善待及關心自閉兒童愛心訊息！
- 【健康有營】椅子加防護坐墊，真的更舒適健康？物理治療師拆解防護坐墊物料、功能如何揀！
- 【HL抵！】Mini Friday賀張家朗奪金，身分證有「家」、「朗」或廣東話同音同韻，就有全單85折！2個字全中，仲免費送主菜再享全單8折優惠！
- 【Happy Life】 BB牀款式多，應該點揀？
- 【寵愛有家】 小豬鼻Bear Bear
- 【Lady Fifi】 中環型格新店ODDS，東瀛料理一站通
- 【12星座運程】雙魚：人事問題影響工作，盡力平息糾紛
- 【邊食邊睇奧運】中環新運動酒吧Ministry of Mussels 設11部高清電視睇運動比賽 國際美食+海鮮菜
- 【立秋】8月7日（六）立秋 把握初秋養生黃金期 調補到位 有效預防舊病復發
- 【米珠蓮】 澐‧NUVA蟹膳‧盛饗，不時不食奄仔蟹
- 【食玩王】 九龍灣潮食海鮮西餐，美式蟹肉餅99%真蟹肉，荷蘭生蠔大隻抵食！
- 【12星座運程】天蠍：意外找到目標，事業衝上高峰
- 【日本今周熱話】東京奧運暖簾藝展地鐵三越前站舉行 六位奧運及殘奧運動員變身藝術家設計精采藝作
- 【大芒煲劇睇奧運】Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G最抵玩5G平板 12.4吋窄邊框大畫面 S Pen手寫靈敏似真筆 10,090mAh大電量長氣續航
- 【日本今周熱話】哈利波特Cafe 東京表參道名古屋榮期間限定開業 魔法學院便當金探子特飲賀電影二十周年
- 【補水緊膚】 夏日至「塑」護理！精選3大補水緊膚療程
- 【李居明大師會客室】來自粵劇《夢之戀人毛澤東》的迴響
- 【好戲推介】韓式恐怖片《採魂邨》愈日常愈驚嚇 型男盛駿退伍後復出演繹網絡恐怖漫畫家 求創作靈感心切成索魂對象？
- 【群星推介七夕禮物】七大名牌七夕別注新作 姜濤/陳卓賢/Blackpink Lisa/許凱/古力娜扎心水選擇
- 【惡搞扮工室】 旺角T.O.P呈獻「大聲嗌：我要準時收工」 設馬桶打卡位 對話框真情剖白辦公室血淚史
- 【越野跑挑戰】越野跑運動員申加升/張盈/鄧國敏 全新The North Face裝備挑戰自己
- 【夏日藝術電影節】MOViE MOViE《Life is Art盛夏藝術祭》首與香港小交響樂團合作 梵高/迪士尼/Max Richter/楊嘉輝銀幕交匯
- 【$5000消費券點用好？】室內工展會！超過250個攤位 更有低至1折產品畀你買 仲有免費接駁巴士方便掃貨
- 【酷熱天氣常見足病】 雨季、酷熱天氣夾擊 足患感染率急增 最易混淆雞眼及足疣
- 【模擬飛行】 唔使Upgrade都玩到！《Microsoft Flight Simulator》Xbox Game Pass上架免費玩
- 【透視新裝上陣】英國新進品牌Nothing真無線耳筒頭炮Ear(1) 外殼、充電盒透明設計誘人 11.6mm動圈大單元 兩級強度主動降噪
- 【金牌優惠】Mini Friday特惠助興 身分證名字有齊「家」「朗」全單8折送主菜 同音字都得
- 【食玩王｜尖沙咀揾食】米芝蓮中菜廳翠亨邨片皮鴨四人套餐64折人均只需$247！仲有順德經典手功菜！
- 【親民5G手機】POCO X3 GT配備120Hz熒幕+立體聲喇叭 打機聲畫傳神 Dimensity 1100處理器 電競級散熱組件
- 【上環新食力】新餐廳Meat The Sea主打荷蘭海鮮 歐陸餐廳/食材店二合一 空運時令海鮮到港
- 【Leo Sir出動】 3D地毯可防塵？「真心膠」配合剪裁易清潔
- 【混能加持】 代步方便、坐得舒適，福士Golf 1.5eTSI輕奢華
- 【東京奧運】新地7商場直播奧運賽事 大派能量飲料兼3重獎賞大放送
- 【百年誌慶首部曲】Fila慶祝創立110周年三部曲 周國賢Endy/王嘉儀Sophy打頭陣穿新裝唯美演繹古典與摩登時尚型態
- 【和食新餐廳】沙田帝都酒店新派居酒屋YAMA 主打多元化精緻日本料理 設爐端燒、酒吧、主餐區 主廚創作料理具個人風和
- Audi電動越野賽車RS Q e-tron將亮相Dakar Rally
- 【健康有營】 別讓脂肪肝變成癌，中醫藥調理法
- 【靚口罩】 MEDEIS最新3D系列口罩，設計師注入時尚色彩，質料柔軟防護力強
- 【美妝熱話】 新一代女神示範！Estee Lauder升級再生基因修復精華，提升年輕再生力
- 【車情車趣】 大叔的愛！試駕經典氣冷引擎保時捷911
- 【新店展出】 奧迪Q5 Sportback運動型四驅車，獨特Coupe跑車斜背設計
- 【「恩」賞音樂】呂方首張個人專輯《呂方》初版CD 選曲得宜演唱高質 「正相」錄製一碟難求
- 【Art Papa】 《YES！》三十周年限定店，回味扭閃卡文化
- 【港版演繹】 《卡門｜香港》西九文化區首演，沉浸式歌劇經典
- 【米珠蓮】 日本燒牛丼元祖攻港！東京チカラめし原味直送
- 【Vlogger消費券有着落】Sony Vlog相機新寵ZV-E10 定價對準五千蚊消費券 輕便APS-C無反機身可換鏡 無剪裁4K拍片 一鍵切換散景、展品產品模式
- 【單車客】元朗夢幻時光隧道 單車打卡熱點
- 【晶片荒】 車用電腦晶片短缺，誘發日本二手車價上漲，新車系延遲交車長達一年！
- 【七夕別注系列】Celine低調紅色慶七夕情人節 Blackpink Lisa/Janice Man/吳千語最愛系列中哪款手袋？
- 【張家朗奪金】毅然停學追劍擊夢！香港劍神張家朗男子花劍奪東京奧運金牌：「只要堅持，唔好咁容易放棄！」
- 【食物中毒意外】食安中心呼籲食海鮮要小心 尤其慎食貴妃蚌、蜆、扇貝、蠔、蟶子等高風險貝類海產
- 【林奕匡與寶詩龍】林奕匡個人音樂會的不同造型都配襯了Boucheron經典珠寶
- 【後疫情時代】肥胖危機來襲 高肥胖率添新冠肺炎重症風險 成健康隱憂新常態
- 【寵愛有家】 截肢仍不改樂天性格，招牌笑容暖男Mario，正等待新主人領養
- 【Happy Life】 BB增強抗敏體質，益生菌知多啲
- 【Lady Fifi】 東瀛名店Tempura Uchitsu落戶四季酒店，廚師發辦江戶前天婦羅，味道、質感完美配搭！
- 【佐敦過江龍新食店】日本北海道人氣居酒屋「淳吟」 主打地道和食料理 必試招牌鹿肉漢堡 稀有獲奬清酒
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
《神奇小子》演蘇媽 由26歲演到46歲 吳君如日喊5公升眼淚 拍到好攰
做人阿媽甚艱難，作為傷殘人士媽媽更加唔容易，而殘奧六屆金牌得主蘇樺偉母親蘇韓小貞肯定是個非一般媽媽，而吳君如最近在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇媽一角，身兼監製的她承認好大挑戰，因角色要由26歲開始演，...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——消費券成肥肉 慎防奸商掠水
首批「電子消費券」由八月一日起派到市民的手中，旋即掀起消費熱潮，當大家開心地使用二千元消費券，吃喝購物之際，竟有無良商店上下其手，魚目混珠，從中掠水。消費者委員會連日來揭穿這些奸商涉嫌欺騙消費者的招數，執法部門要適時出動，保障消費者的權益。 首批「電子消費券」發放逾一個星期，截至上周五，消委會一共收到一百零二宗投訴，五花八門，當中商店提供的「早鳥」優惠、禮券，卻未能「拍卡」交易，亦有投訴商品坐地起價，還有一名投訴人在百貨公司用電子消費券購物，使用電子消費券付款，卻未能享用該公司列出的優惠，申請退款，百貨公司亦拒絕退回電子消費券戶口，只給予公司的現金券取代。 早前亦有安裝八達...
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
輝灑自如——多謝自己最重要
一句「最重要多謝我自己」成為了近期金句。事實上，李靜教練這句真心話，的確可套用在任何人身上，尤其是賽馬世界。 馬圈中最大部份的持分者自然是馬迷朋友，他們的最終目標都是希望投注獲利，固然馬主引入佳駟、練馬師訓練有素、騎師發揮一絕，統統都是勝出賽事的元素，可是就算集合天時、地利與人和，也要投注的朋友慧眼揀中，才有希望贏到錢，因此「最重要多謝我自己」是必須的。 作為評馬人，提供心水是工作的一部份，但也不能視之為必然，「贏硬就唔使講馬」這說法雖然老土，卻絕對是可悲的事實，看來以後若有幸為讀者帶來啟發性的話，也真的不忘要來一句「最重要多謝我自己」。 朱鎮輝
2021-08-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6