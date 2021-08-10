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已打復必泰男子 抵港證染變種病毒

2021-08-10 列印
　　本港昨天新增兩宗新冠肺炎輸入個案，其中一名三十九歲男子從羅馬尼亞抵港，其L452R變異病毒株的檢驗結果為待定。

　　該男子四月及五月接種兩劑復必泰疫苗，上月十二日在香港進行血液樣本檢測，抗體呈陽性。



　　另一名患者為七個月大女嬰，從俄羅斯抵港，帶有L452R變異病毒株，與父母同行，其中一人入醫院照顧她，另一人則在檢疫中心繼續隔離。

　　另外，本港有少於五宗初步確診個案。

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