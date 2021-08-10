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鄧炳強訪消防總部 感謝協助抗疫

2021-08-10 列印
　　​保安局局長鄧炳強昨日到訪消防處總部，了解消防處運作、最新發展，他感謝消防處人員肩負救災扶危的使命，並協助執行抗疫工作，保障市民的生命及財產安全。

　　鄧炳強參觀負責調派滅火及救護資源的消防通訊中心，觀看中心人員示範使用調派後指引系統，又到訪尖東消防局，視察消防和救護裝備，亦與消防處人員會談交流。鄧炳強指自二○一九年發生連串「黑暴」事件，以及過去一年新冠疫情肆虐，消防處人員除了要提供滅火救援服務外，亦肩負起很多艱巨的現場執勤工作，感謝人員克盡職守。



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