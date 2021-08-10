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曾祈殷：Delta肆虐全球 未來或所有地區屬高風險

2021-08-10 列印
曾祈殷
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　　政府昨日起實施新防疫安排，將海外地區風險組別簡化為高中低風險，從高風險地區來港、已接種新冠疫苗的香港居民，要隔離二十一日，非香港居民則禁上來港。而從中或低風險地區抵港的已打針港人，抗體呈陽性者可縮短檢疫期七日。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為Delta變種病毒將肆虐全球，未來或所有地區都屬於高風險。

　　曾祈殷指較穩妥的做法是要求航機上人員及乘客必須接種兩劑新冠疫苗，減低交叉感染機會，他們抵港後應再接受抗體測試，加上隔離期間的數次強制檢測。



        呼吸系統專科醫生梁子超認為，新安排推行倉卒，他擔憂若本港再爆疫情，其嚴重性將會遠高於去年的情況。他又指，以抗體作為縮短檢疫期的條件並無科學數據支持。政府發言人昨澄清無高風險區港人獲放寬來港檢疫，並無任何高風險地區在新安排下被下調為中風險地區。

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