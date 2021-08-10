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檢測公司月底推HealthPod 測新冠更準確

2021-08-10 列印
檢測公司月底推HealthPod 測新冠更準確
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　　新冠肺炎疫情持續，檢測公司Prenetics行政總裁楊聖武（圖）透露，為令市民可以更快檢測，將在月底推出HealthPod，市民自行進行鼻腔取樣後並放在儀器內，只需等二十分鐘則可以得到結果。相關產品可以重用一千次，加上是使用RT-LAMP快速測試技術，比起市面上單次抗原檢測更準確。現時可以到門市購買單次抗原檢測，準確度成疑。Prenetics的HealthPod，只需用前鼻腔拭子從鼻孔取得樣本，放進儀器內等候二十分鐘則可有結果。市民亦可利用手機應用程式，了解進行測試的程序和檢測結果。產品利用英國牛津大學研發的Oxsed RT-LAMP快速測試技術，即使只使用鼻腔拭子而非較侵入性的鼻咽拭子，亦可檢測病毒。



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