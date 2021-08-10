英媒：中方臥底申BNO潛入英國

《泰晤士報》引述政府消息人士表示，他們知道有中方臥底正以逃離專制政權為由，申請BNO簽證，該人士說：「對於簽證申請人進行嚴格的背景調查，是有其原因的。BNO簽證計劃的審查過程，比任何其他簽證計劃還要嚴謹。」
前港督彭定康向該媒體稱：「若有人擔憂北京會在開放的社會安插線人及竊取國家安全機密的人，那是完全有理由。」他認為英國政府可以考慮禁止簽證持有人，進行違反英國國家利益的政治行動。報道亦引述長居英國的香港移民，指有人擔心一些英國的華人會向北京報告最近港人在當地的情況。
海洋公園造價四十億元的水上樂園，定於九月二十一日中秋節開幕，昨午接受訂票，反應熱烈，逾六千人上網輪候，截至昨午開幕日仍有門票，但中秋翌日公眾假期已售罄。有科普專家指出，水上樂園設高十七米的「八彩天梯」...
2021-08-10
《人民日報》發文指，內地醫療美容行業近年來迅速發展，愈來愈多的人選擇通過醫美實現變美的心願，但其中的問題卻不容忽視。文章指，一些醫美機構在宣傳過程中只談「最佳效果」，不談「不良後果」，容易使消費者忽視安全隱患，認為「相關部門應加強監管，尤其加大對網上醫美店亂象的打擊力度。」 此外，文章引述從業人員表示，醫美機構應嚴格按照廣告法和醫療廣告管理辦法規定，依法取得醫療廣告審查證明並按規定發佈醫療廣告，不得發佈虛假醫療廣告以及虛假訊息。
2021-08-10
昨日是日本長崎原爆七十六周年，長崎和平公園舉行儀式悼念死難者，死難者家屬代表、首相菅義偉及逾六十個國家代表出席，日皇德仁及上皇明仁則在各自寓所默哀。菅義偉致辭時表示，日本將繼續推動國際社會廢除核武器，...
2021-08-10
東半山肇輝臺乃不少老牌豪宅，環境靜中帶旺，數分鐘車程，即達銅鑼灣鬧市。今次帶大家走訪當中肇輝臺花園高層A室，實用面積1216方呎，採3房1套房設計，單位間隔四正偌大，從露台外望是跑馬地馬場全景。 ...
2021-08-10
美股上周五創出新高之後，昨天在高位稍為調整，主要是擔心環球經濟增長遜預期。美股杜指早段跌120點，至35087點，跌幅為0.3%。標普指數跌近0.2%，至於納斯達克指數則逆市升近0.1%。 杜...
2021-08-10
利物浦周日與畢爾包進行熱身賽，主場出擊的紅軍只能與對方踢成1:1平手。不過，最重要的是紅軍左閘安德魯羅拔臣於完半場前扭傷足踝傷出，令領隊高普十分擔心。 英超本周末開鑼，因此今場雖為友誼賽，但紅軍主帥高普仍派出強陣應戰，包括沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克和阿歷山大阿諾特等球星均正選上陣，並靠迪亞高祖達士哥先開紀錄，但下半場被對手追平，雙方最終1:1完場。 半場前換出傷勢未明 不過今場最令人關心的，是紅軍守將安德魯羅拔臣完半場前攔截對方傳中時扭傷右足踝，要在隊醫攙扶下離場。賽後主帥高普直言：「我們仍不知道他傷勢的嚴重性，但他明顯十分痛楚。在接受詳細檢查前，我們未能透露...
2021-08-10
12星座運程 -8月6日 天蠍：健康運倒退，可能患上感冒，今天工作難以準時完成。 天秤：辦公室要添色彩，靈感突然走入腦海，教你豁然開朗。 處女：有太多事情要辦，有太多計劃準備實行，善用這一天。...
2021-08-06
做人阿媽甚艱難，作為傷殘人士媽媽更加唔容易，而殘奧六屆金牌得主蘇樺偉母親蘇韓小貞肯定是個非一般媽媽，而吳君如最近在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇媽一角，身兼監製的她承認好大挑戰，因角色要由26歲開始演，...
2021-08-10
首批「電子消費券」由八月一日起派到市民的手中，旋即掀起消費熱潮，當大家開心地使用二千元消費券，吃喝購物之際，竟有無良商店上下其手，魚目混珠，從中掠水。消費者委員會連日來揭穿這些奸商涉嫌欺騙消費者的招數，執法部門要適時出動，保障消費者的權益。 首批「電子消費券」發放逾一個星期，截至上周五，消委會一共收到一百零二宗投訴，五花八門，當中商店提供的「早鳥」優惠、禮券，卻未能「拍卡」交易，亦有投訴商品坐地起價，還有一名投訴人在百貨公司用電子消費券購物，使用電子消費券付款，卻未能享用該公司列出的優惠，申請退款，百貨公司亦拒絕退回電子消費券戶口，只給予公司的現金券取代。 早前亦有安裝八達...
2021-08-10
一句「最重要多謝我自己」成為了近期金句。事實上，李靜教練這句真心話，的確可套用在任何人身上，尤其是賽馬世界。 馬圈中最大部份的持分者自然是馬迷朋友，他們的最終目標都是希望投注獲利，固然馬主引入佳駟、練馬師訓練有素、騎師發揮一絕，統統都是勝出賽事的元素，可是就算集合天時、地利與人和，也要投注的朋友慧眼揀中，才有希望贏到錢，因此「最重要多謝我自己」是必須的。 作為評馬人，提供心水是工作的一部份，但也不能視之為必然，「贏硬就唔使講馬」這說法雖然老土，卻絕對是可悲的事實，看來以後若有幸為讀者帶來啟發性的話，也真的不忘要來一句「最重要多謝我自己」。 朱鎮輝
2021-08-10