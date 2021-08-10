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英媒：中方臥底申BNO潛入英國

2021-08-10 列印
　　擁有英國國民海外護照（BNO）的香港人，可通過「5+1」簽證計劃赴英國生活五年後，申請永久居留權，再住一年後可入籍。英國《泰晤士報》報道，有中國間諜正通過申請英國政府為持BNO的香港人所提供的簽證，計劃入境英國潛伏於社區。

  《泰晤士報》引述政府消息人士表示，他們知道有中方臥底正以逃離專制政權為由，申請BNO簽證，該人士說：「對於簽證申請人進行嚴格的背景調查，是有其原因的。BNO簽證計劃的審查過程，比任何其他簽證計劃還要嚴謹。」



　　前港督彭定康向該媒體稱：「若有人擔憂北京會在開放的社會安插線人及竊取國家安全機密的人，那是完全有理由。」他認為英國政府可以考慮禁止簽證持有人，進行違反英國國家利益的政治行動。報道亦引述長居英國的香港移民，指有人擔心一些英國的華人會向北京報告最近港人在當地的情況。

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