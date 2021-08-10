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壹傳媒退租將軍澳工業邨地

2021-08-10 列印
　　壹傳媒公佈，就將軍澳工業邨駿盈街八號的前營業場所的租賃，附屬公司已向香港科技園發出退租通知，以提出退回租賃，惟不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。

　　根據租賃，香港科技園可於下月十七日或之前，接納退租通知，倘獲接納，出租人及承租人可就租賃項下的應付代價進行磋商。



　　科技園公司指，由於事件將會進入法律程序，不會就事件作進一步評論。

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