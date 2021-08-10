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禁售電子煙 十個校長會倡修例

2021-08-10 列印
　　十個校長會呼籲政府及立法會，通過《吸煙修訂條例草案》，禁止進口、製造、售賣分發及宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙，防止兒童及青少年受新型煙誘惑，而染上吸煙習慣。法案委員會主席黃定光指出，作為立法會議員，必須尋求雙方都妥協的方法。

　　津貼中學議會主席劉振鴻擔心，有立法會議員提出將禁售改為規管新型煙，會令新型煙的禍害有如傳統捲煙一樣深遠。中學校長會主席連鎮邦指雖然全港中小學生吸煙率下降至百分之一點五，但青少年吸煙「一個都嫌多」。法案委員會主席黃定光向傳媒表示，了解他們的立場，但他指如全面禁止加熱煙，擔心會令黑市私煙市場擴大。



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