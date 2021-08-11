港府五招挺體壇 9.9億建新大樓 張家朗立功體院擴劍擊館

香港運動員在東京奧運收穫一金二銀三銅佳績，其中花劍代表張家朗奪下金牌，全城振奮，政府迅速回應，特首林鄭月娥公佈五大措施，力挺本地體育發展，重點是申請撥款九億九千萬元，加快建設體育學院新設施大樓，特別是擴大劍擊館，期望巴黎奧運揭幕前啟用，有望成為本地劍擊精英的培養重鎮。林鄭公佈五項支持體育發展措施，包括加快推進體院新大樓計劃，政府十月前向立會申請撥款九點九億，興建一座九千平方米的新大樓，重點是擴大劍擊館、運動科學中心和運動醫學中心，同時增設運動員日間休息中心和提供額外住宿設施，期望可在二四年六月巴黎奧運揭幕前啟用。馬會出資1.5億設基金政府亦將與賽馬會慈善信託基金各出資一點五億元成立能力提升基金，用於運動科研與醫學、供體院添置先進器材，以提升運動員的競爭力和備戰國際賽事，精英及傷殘運動員同樣受惠。民政事務局及教育局亦會盡快檢視如何在學校加強體育方面的投入，支持舉辦更多學界活動，確保體育發展薪火相傳。林鄭：非三分鐘熱度林鄭稱，會要求八間資助大學為運動員提供更彈性學習安排，當局的「運動員獎學金」將繼續為運動員提供獎學金，讓家長更放心讓有潛質的子女投身精英運動。她指，隨着啟德體育園將於二三年落成啟用，以及社會大眾對運動的投入，香港需要多方面人才，故要求民政事務局局長領導工作小組，與商界及體育界商討本地體育發展的人力需求，並向她提交報告，目標為將香港體育發展推向專業化及產業化。林鄭強調，政府支持體育發展肯定不是「三分鐘熱度」，認為只要有市民支持，熱度一定可以持續。理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸建議，改善全職運動員的生活津貼待遇，指年資較淺的運動員生活津貼每月不足一萬元，生活未能受到保障，或令部份經濟環境較差的運動員，在發展運動事業上卻步。