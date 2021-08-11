市民聞風 急上教協超市掃貨 教協解散釋售數億元物業

《人民日報》上月發文批評香港專業教育人員協會長期從事反中亂港活動，其後教育局全面終止與教協的工作關係。教協宣佈，由於事態急劇轉差，找不到延續的方案，又看不到前景，故決定解散，並出售物業。資料顯示教協資產淨值高達二億零六百三十六萬，當中非流動資產九成一是物業，包括旺角好望角大廈、中僑商業大廈及銅鑼灣永德大廈等自置物業。消息傳出後，數百人分別在旺角及銅鑼灣的教協超市排隊購物（圖）。馮偉華：看不到前景教協會長馮偉華表示，近年政治環境急劇改變，近期事態變差，教協承受巨大壓力。面對嚴峻危機，理事會用盡方法，希望延續運作，但至今找不到任何可行方案，亦看不到前景。為此，理事會經慎重考慮，前晚一致通過解散的決定，即時啟動程序，包括召開特別會員大會、遣散二百名職員，以及出售教協物業等。馮強調，教協財政穩健，能應付所有財務要求。同時，即日起協會會停收新會員，並會向提早續會的會員退款，日後亦停止評論及參與公共政策。他形容，作解散的決定，十分艱難、無奈及痛心，但強調是最為穩妥的做法，希望會員理解。被問及解散教協能否減低會員的法律風險，他不作評論，但強調教協一直秉持捍衛教師權益的宗旨及目標，並以專業方式參與教育政策的討論。教協上年度周年財務報告指，截至上年十二月三十一日，非流動資產淨值高達八千一百萬元，其中物業佔九成一（約值七千多萬元）；流動資產金額為一億二千五百三十六萬元。換言之，資產淨值高達二億零六百三十六萬，其中旺角好望角大廈、中僑商業大廈，及銅鑼灣永德大廈均是其自置物業。近期教協動用近六千萬元，購入新蒲崗萬廸廣場三個商業單位。同時，教協開辦大量盈利產業，福利部上年盈餘為二千二百零九萬元，主要來自超市、訂購及綜合服務。此外，教協去年會費收入為七百六十萬元，職員薪金支出共五千九百零一萬元。昨晚七時許，近百人在銅鑼灣活動中心的教協超市門外排隊，亦有人專程到中心外拍照留念；同時，位於旺角好望角大廈的教協超市亦有逾百名市民排隊，當中不乏退休教職員。有職員透露，平日超市「唔會咁多人」，但有市民誤以為超市明天結業，放工後到場搶購。教育局：續與名副其實專業團體合作教育局對事件不作評論，強調最新發展對教育局的工作絕無影響，局方會繼續與名副其實的教育專業團體通力合作。教協一九七三年由已故前立法局議員司徒華成立，目前共有九點五萬會員，是教育界最大工會，亦是全港最大單一行業工會。成立至今四十八年，教協一直為教育界爭取權益，同時參與政治活動，包括七七年的金禧事件、一二年反國教風波、一四年「佔中」運動等。回歸至今，教協代表一直勝選立法會教育界議席，包括司徒華、張文光及葉建源；同時，教協代表亦幾乎全取選委會的教育界議席。一九年反修例運動時，教協呼籲教師「罷課不罷教」，與政府關係急轉直下。