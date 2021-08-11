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美股中段升122點

2021-08-11 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報三五二二四點，升一百二十二點；納指則報一四七六一點，跌九十八點。滙控美國預託證券價格見四十四點一三港元，升零點三三港元；騰訊則見四百八十四點七港元，跌一點五港元。紐約期金報每盎司一千七百二十八美元，升一點五美元。



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