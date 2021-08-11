鑽石山站塌天花惹虛驚

港鐵鑽石山站昨天下午發生塌天花事件，無人受傷。事發下午近六時，鑽石山站往屯門方向月台一塊假天花鬆脫塌下，幸好沒有乘客受傷。昨天下午六時許，在鑽石山站往屯門方向月台，一塊安裝在月台幕門前的金屬假天花突然塌下，體積達一米乘兩米，現場可見，碎片散落一地，附近候車的乘客一度受驚，許多人拿出手機拍當時的情景。港鐵職員圍封現場一帶，將墮下金屬假天花抬走，並派員緊急維修。其後，港鐵亦在玻璃幕門貼上「此門維修」的告示，建議乘客經其他幕門進出列車。至於假天花鬆脫的原因，有待調查確定。