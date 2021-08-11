元朗白衣人鄧懷琛囚七年提上訴

前年七二一元朗西鐵站暴動案，其中一名被告鄧懷琛被判囚七年，其太太表示，丈夫在福利官的協助下，正就案件申請上訴及法律援助。鄧太表示，丈夫在四月曾接受兩次眼部手術，正住在院所醫院，她感謝支持者，令丈夫獲得信心及溫暖。七二一暴動案在上月底判刑，五名被告經審訊後被裁定暴動等罪罪成，另外兩人認罪，七名被告被判囚三年半個月至七年，其中鄧懷琛被裁定兩項暴動、一項有意圖傷人和一項串謀有意圖傷人罪罪成，判囚七年，是區域法院最高刑期。案中第一被告王志榮被裁定無罪，律政司早前已就裁決提出上訴。