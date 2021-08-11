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《環時》批美領鼓動美企撤港 田飛龍：唯恐香港不亂

2021-08-11 列印
　　內地《環球時報》報道，美國針對香港發出所謂「商業警告」後，美國駐港總領事館召集一些在港美國企業舉行會議，以在港營商風險加大為由，鼓動美企撤離香港，批評美方企圖用行政手段干預市場。同時，報道引述全國港澳研究會理事田飛龍，批評美國做法再次暴露出插手香港事務、唯恐香港不亂、破壞中國主權和安全利益的圖謀。

　　彭博引述美國國務院發言人表示，有關報道並不準確，形容是基於錯誤的前提，強調美國將繼續支持香港的長期利益，希望香港成功並得以行使其獲承諾的高度自治。



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