整體資助學位多過達標考生 聯招放榜入八大更易

二○二一年度「大學聯合招生辦法（JUPAS）」今天放榜，有四萬零六百五十八人申請，創文憑試以來新低，其中一萬五千多人獲派八大或公大全日制的學士學位課程，佔申請者約三成八，較去年微升零點六個百分點。有升學專家指，考生獲派八大或公大學士學位明顯比以往容易，因考生為歷年最少，致「學位比（達標）考生多」，料各校彈性收生，令同學較容易入讀申報的課程。大學聯招今早九時於網上公佈遴選結果，今年有四萬零六百五十八名考生申請，當中二萬零三十五人獲得八大或公大全日制學士學位課程、城大全日制副學士、教大及理大的高級文憑課程取錄，佔整體申請者百分之四十九點二八，較去年微升一點二八個百分點。近七成人獲派首三志願其中一萬五千四百九十二人獲派八大或公大全日制學士學位課程，佔整體申請百分之三十八點一，較去年微升零點六個百分點；當中一萬四千零十人獲派Band A，即首三志願，佔錄取者近七成，較去年增加二百多人。另有近三千五百人獲派SSSDP「資助計劃」學士學位課程。至於獲副學士或高級文憑課程取錄的有四千五百四十三人，當中逾半獲Band A取錄。升學專家章文彬向本報稱，今年文憑試達到大學收生最低門檻「3322」的考生有一萬七千多人，而獲派JUPAS學士學位及SSSDP學士學位共有近一萬九千人，「學位比（達標）考生多」，料文憑試考獲十八分已「穩入大學」，明顯較往年容易。他認為，今年各大院校彈性取錄未達「3322」的特長生之情況亦會增多。中大公佈，今年共取錄三千零六十六名聯招生，其中逾九成九為Band A考生，整體收生成績理想。中大錄取近半數全港考獲六科5**以上的考生，包括一位考獲八科5**及三位考獲七科5**的考生入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。另外八位考獲六科5**的考生，分別入讀醫學、醫學（環球醫學領袖培訓專修）及環球商業學。而全港考獲一科5**成績或以上的考生，近四成獲中大取錄。中大指，以最佳五科成績中位數計算，全港收生最高分的十個課程中，四個為中大課程，分別為醫學（環球醫學領袖培訓專修）、醫學、環球商業學和計量金融學及風險管理科學。而醫學（環球醫學領袖培訓專修）今年共錄取三十三名考生，為自推出以來連續八年成為全港收生成績中位數最高分的學科。港大則表示，共取錄七十六名在文憑試考獲四科5**或以上的考生，人數是院校中最多。以最佳五個及六個科目計，獲港大錄取的文憑試考生之平均分數分別為二十八點七八及三十二點九二。港大取錄21精英運動員此外，港大今年透過精英運動員推薦計劃，取錄了二十一名優秀運動員，涉及劍擊、游泳、羽毛球、手球及跆拳道等項目，將入讀包括理學士（測量學）、牙醫學士、工學學士 、內外全科醫學士 、護理學學士，及社會科學學士等課程。