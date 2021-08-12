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遊戲│「在家玩甚麼系列」之玩外賣餐具

2021-08-12 列印
遊戲│「在家玩甚麼系列」之玩外賣餐具
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　　在疫情下，很多家長都會買外賣或叫外賣食物，這些外賣盒、餐具及膠袋，其實都可以廢物利用，成為一些小玩意的材料。看看智樂兒童遊樂協會「好玩爸媽」團隊薯仔爸爸及Flora媽媽的解說。

詳請：https://bit.ly/3CsDIyh

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