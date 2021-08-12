建築新技術 連接南北地盤 元朗站行人天橋僅四晚完工

新地元朗站項目近日以新轉盤技術，以四晚時間安裝行人天橋，連接南北地盤，減少對屯馬線及輕鐵線所帶來的影響，之後再會以相若方式，興建連接兩個地盤的行車天橋。整個新天橋系統完成後，將有助打通元朗新舊區，為本港首次有大型天橋採用此安裝方法。封路時間大減在繁忙的行車路上方興建天橋，往往需長時間封路，惟港鐵元朗站上蓋項目基座商場連接鐵路站的天橋，則用嶄新的轉體式橋樑裝嵌施工技術，致封路時間大減。發展商新地回覆查詢時指，由於天橋橫跨輕鐵路軌及多條行車路，為避免影響鐵路運作，故採用相關施工方案，把鋼結構橋樑分件吊運至工地範圍內裝嵌，為本港首次有大型天橋採用此安裝方法。屬元朗站上蓋項目的新盤The YOHO Hub正加快推展興建步伐，項目基座元朗站商場「YOHO MIX元點」在落成後，將會設有天橋接通元朗港鐵站，有助區內居民出入，興建步伐亦於近日踏入里程碑，在前日清晨完成行人天橋的裝嵌工作。據了解，因應天橋鄰近巴士總站，底部行車路的車流量相當高，故發展商採用嶄新的轉體式橋樑裝嵌施工技術，以減封路時間。新地發言人回覆查詢時指，由於天橋橫跨輕鐵路軌及多條行車路，為避免影響鐵路運作，將對市民的影響減至最低，新地採用嶄新的轉體式橋樑裝嵌施工方案，把鋼結構橋樑分件吊運至工地範圍內裝嵌，及後分四個晚上進行橋身轉體及下降至預定位置，為本港首次有大型天橋採用此安裝方法。新地發言人稱，這方法大大縮短在鐵路及道路上施工的時間，令原先由百多個深夜的施工時間減至僅四晚，裝嵌工作在前日清晨順利完成；有關行人天橋連接港鐵元朗站及興建中的商場，當日後元朗站物業發展項目落成後，將開放予公眾使用。