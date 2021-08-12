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水上樂園早鳥優惠 開幕翌日門票搶光

2021-08-12 列印
　　海洋公園水上樂園九月二十一日開幕，水上樂園的網上售票系統類似「海鮮假」，由周一下午五時起開放，早期提供限量「早鳥優惠」、三百二十元的成人票，首日網站一度有近六千人輪候，要等至少半小時以上，開幕翌日，即九月二十二日中秋節翌日假期，以及十月一日的門票其後顯示「售罄」。

　　記者昨早再登入網站時，發現上述日子的門票仍可選購，但成人票價則由「早鳥優惠」的三百二十元，加至成人門票 （限量特別優惠）的四百六十元，升幅達一成五；晚上九時，成人票價又降至四百元。



成人票約400元

　　網站早前表示，水上樂園門票採用動態定價系統，售價將根據未來六十天的季節性因素、周日或周末、制定最吸引價格，每日更設限量早鳥優惠，只需提早預訂門票，便有機會以最佳票價入場體驗。限量特別優惠門票數量有限，先到先得。

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