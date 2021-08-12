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體院劍擊場人多擠逼 「大師兄」籲改善薪酬

2021-08-12 列印
體院劍擊場人多擠逼 「大師兄」籲改善薪酬
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　　香港運動員在東京奧運會取得一金二銀三銅的歷史佳績，港府即使推出支持運動發展措施，包括加快申請九億九千萬元建造香港體育學院新大樓。體育學院主席林大輝指出，現有體院大樓使用了超過三十年，訓練場地不足夠，以劍擊館為例，只設有十五條賽道，同一時間最多容納三十人訓練；精英劍擊運動員人數多過三十名，場地供不應求（上圖）。此外，他指體院現有宿位僅四百多個，全職運動員則逾五百人，一間房甚至要三人共用，擴建宿舍也刻不容緩。

　　全職運動員也要求改善月薪。劍擊隊「大師兄」張小倫為隊內最先轉為全職運動員，他指自己首兩年轉全職，薪金只有二千九百三十元，反問若要投身社會工作，為何不選擇收入穩定的工作，他冀望當局改善全職運動員起薪點，為運動員進修、退役後安排等提供協助，又指當局應投放更多資源，讓教練尋找合適運動員接棒。



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