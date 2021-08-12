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慶港隊凱旋港鐵票僅兩小時派完

2021-08-12 列印
慶港隊凱旋港鐵票僅兩小時派完
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　　港鐵為慶祝港隊在東京奧運取得佳績，送出十萬張免費本地單程車程，市民昨日下午二時可經港鐵應用程式領取，開始派發後不足兩小時，所有門票已全部派發完畢。

　　活動在昨午二時開始後，應用程式運行情況緩慢，未能順利進入領取頁面，將近三時半時，應用程式已表示所有門票已全部派發完畢，不少網民隨即轉到港鐵的社交媒體專頁留言，批評是次安排欠佳，有人直言失望「有心送嘅，就做好啲啦」、「浪費時間又浪費電」、「完全load唔到，欺騙市民」等，亦有網民建議「全港免費一日搭車仲好啦」等。至於成功領取的網民則留言指，等候逾半小時才可順利領取，有人亦指「用咗五十二分鐘先攞到」。



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