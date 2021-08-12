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美股中段升155點

2021-08-12 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三五四一九點，升一百五十五點；納指則報一四七一○點，跌七十五點。滙控美國預託證券價格見四十四點四八港元，升零點四三港元；騰訊則見四百八十點一九港元，跌三點八一港元。紐約期金報每盎司一千七百五十一點二美元，升十九點五美元；紐約期油則報每桶六十七點九四美元，跌零點三五美元。



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