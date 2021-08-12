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隧道晚間照明較柔和 工會：易令司機生倦

2021-08-12 列印
　　汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰向本報表示，涉事司機告知公司，事發時並沒瞌眼瞓，又引述九巴指，該司機出車前已在車站小休一小時，而法例規定，司機開工前須休息滿十小時，強調所有巴士司機都休息充足。他認為事發當時路面濕滑，「跣軚」的可能性較高。

　　新世界第一巴士公司職工會會長林錦標則指，包括他在內，不少曾開紅隧路線的通宵更司機都反映，深夜時份紅磡海底隧道內的燈光柔和，容易產生倦意，因此出車前常食醒神食品。



　　汽車會會長李耀培則解釋，白天時，紅隧內的燈光會調大，以和隧道口的光度相稱；晚上時，燈光則會下調至與晚間環境相若，因此顯得柔和。他又指，紅隧設施使用多年，設計上沒有問題。李估計，當時司機約以車速每小時五十公里均速出隧道口，並沒超速。

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