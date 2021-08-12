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過路婦遭車撞 七旬司機涉危駕被捕

2021-08-12 列印
　　西貢及元朗昨日在五分鐘內先後發生兩宗交通意外，兩名老婦橫過馬路分別遭七人車及貨車撞倒受傷送院，其中七人車司機涉嫌危險駕駛被捕助查。

　　昨日近中午十二時，一名八十五歲老婦持着雨傘作拐杖，在西貢親民街的轉彎位置橫過馬路時，七十歲男司機駕駛黑色七人車駛至，疑未為意有人緩步循右方走出，將老婦撞倒，她腳部受傷倒地，司機察覺後即煞車，警方及救護人員到場，將女傷者送院治理，經調查後，警方以涉嫌危險駕駛引致他人受傷，拘捕七人車司機。



　　該車禍發生後約五分鐘，元朗鳳攸北街亦發生交通意外，一輛貨車駛至鳳翔路巴士總站對開時，撞倒正橫過馬路的七十三歲老婦。她被捲入車底一度被困，由救援人員救出，幸僅輕傷送院治理。

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