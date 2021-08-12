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冒警迫女童口交 商人囚兩年三月

2021-08-12 列印
　　二十七歲男商人去年訛稱自己為沙田警署高級督察，曾與西九龍總區指揮官陶輝工作，在旺角一酒店內要求當時十四歲女童口交，早前承認冒警及非禮十六歲以下女童罪。法官杜大衞昨於區域法院判刑指被告雖然沒有威逼利誘，但利用事主X未經人事而犯案，判處被告監禁兩年三個月。

　　法官杜大衞引述事主X創傷報告，指X性知識、經驗貧乏，案發後情緒不穩，常回想起案發情景，時而會發噩夢，現時需由社工等跟進。



　　法官再引述被告心理報告指被告無心理疾病，亦無性上癮或戀童癖，重犯風險屬中等偏低。法官指被告雖然沒有威逼利誘，但利用X未經人事，使得X擔心拒絕被告會招致惡果，就冒警罪判囚六個月，非禮十六歲以下女童罪判囚三年六個月，認罪扣減三分之一刑期，再因被告曾為民安隊少年團，七年來定期捐血，又已登記捐贈骨髓，兩罪同期執行，判被告監禁兩年三個月。

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