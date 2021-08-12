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孟加拉抵港外傭染疫

2021-08-12 列印
　　本港昨天新增一宗新冠肺炎輸入個案，該名二十七歲女患者為外傭，周一由孟加拉抵港，變種病毒測試結果待定，沒有病徵。另有少於五宗初步確診。本港過去十四天累計報告四十宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘為輸入個案。

　　本港至今累計一萬二千○二十宗確診個案。



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