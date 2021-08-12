本港至今累計一萬二千○二十宗確診個案。
孟加拉抵港外傭染疫
本港至今累計一萬二千○二十宗確診個案。
整體資助學位多過達標考生 聯招放榜入八大更易
二○二一年度「大學聯合招生辦法（JUPAS）」今天放榜，有四萬零六百五十八人申請，創文憑試以來新低，其中一萬五千多人獲派八大或公大全日制的學士學位課程，佔申請者約三成八，較去年微升零點六個百分點。有升...
2021-08-12
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加商人邁克爾在華判囚11年逐出境
加拿大商人邁克爾斯帕弗（Michael Spavor）涉嫌間諜罪案，昨早遼寧省丹東市中級人民法院判處有期徒刑十一年，沒收個人財產，服刑後將驅逐出境。加拿大總理杜魯多指，判決不公平及不可以接受；加拿大駐...
2021-08-12
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拜登：對撤軍決定不後悔 塔利班已攻佔全國九省
繼日前一日內再攻陷多兩個省會後，塔利班再攻佔法扎巴德市。據報自美國從阿富汗全面撤軍後，塔利班奪取九省，佔領阿富汗六成半國土。美媒及聯合國更指，當地的暴力衝突也不斷升級，引起國際社會關注。不過，美國總統...
2021-08-12
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分行經理葉津榮表示，屯門市廣場2座中層D室，面積389方呎，兩房間隔，原叫價530萬，議價後以520萬沽出，呎價13368元，屬市價，買家為外區...
2021-08-12
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內房內銀領軍 港股反覆靠穩 通脹近見頂 杜指再創新高
雖然美國通脹持續高企，但市場已開始消化這項因素，外圍股市向好。杜指早段升210點，至35475點，升幅相當於0.6%，最高曾升至35491點的歷史新高。標普指數早段升0.2%，至4446點，最高曾見4...
2021-08-12
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投PSG 元首級待遇 美斯權傾巴黎
周二與巴黎聖日耳門（PSG）簽約兩年的阿根廷巨星美斯，不但是隊史五十年歷史上最重要的球員，還成為法國首都巴黎之王。這名三十四歲前鋒來到法國，得到像國家元首級待遇，法甲賽會更特別准許此子穿上原本只屬門將專用的三十號球衣，昨日的加盟記者會亦是最高規格。 美斯周二與聖日耳門簽署一份為期兩年，還有一年續約條款的合約，領取全球最高薪的每年稅後三千五百萬歐羅（約三億二千萬港元），待遇屬最頂級。此子周三首次以聖日耳門球員身份亮相，在記者會展開前數小時，已有數萬名球迷在球隊主場王子公園球場外等待他，並吸引數百家國際媒體採訪，受重視程度堪比國際政要。 「為尼馬麥巴比而來」 穿起黑色西裝的美斯...
2021-08-12
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【敏感話題？】疫苗會否過敏成熱議 日常食海鮮尤其甲殼類及貝類海產同樣要小心防敏
近日大家少不免會談論注射疫苗的致敏風險，其實日常有不少飲食都可以令人體過敏，蝦、龍蝦、蟹、扇貝等正是不少人愛吃的海鮮，這些擁有堅硬外殼的海產屬甲殼及貝類海產，能提供蛋白質及多種微量營養素，但部分人進食...
2021-08-10
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2021-08-12
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社論——快手評估過敏 谷針才可持續
新冠疫苗接種計劃展開五個多月，打針後出現不良副作用或嚴重事故的比率極低，令愈來愈多原本抱猶豫態度的市民，消除了不必要的擔憂，致令近期打針人數維持在高水平，單日平均有六萬多人打針。隨著接種人數增多，出現過敏反應個案亦上升，他們向醫管局尋求評估，卻因個案太多，有人要排期至二○二九年，情況不理想。當局應按個案情況輕重，編排緩急先後，有需要時應向私人診所和醫院求助。 醫管局港島西醫院聯網「疫苗過敏安全門診」共收到八千多名要求評估者，當中四千多人未就診，其中一千多人接種疫苗後出現過敏，由於他們接種第二劑疫苗或不安全，故要檢視是否因疫苗而引致過敏，才可判斷是否適合打第二針。由於過敏有輕...
2021-08-12
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馬場浮世繪——馬主探班金鎗六十雀躍
四料馬王「金鎗六十」的馬主陳家樑，日前入呂健威馬房探望愛駒，並鍡馬兒吃紅蘿蔔盡顯愛惜，陳家樑並把吃紅蘿蔔的短片及「金鎗六十」的近照跟本報記者分享。片中所見，「金鎗六十」一見主人帶備紅蘿蔔來到，即表現得...
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