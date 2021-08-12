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德州佛州教師 促強制校園戴口罩

2021-08-12 列印
德州佛州教師 促強制校園戴口罩
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　　美國新冠疫情持續，美國十二歲以下兒童的感染率增加，南部多個共和黨控制的州，包括德州及佛羅里達州拒絕遵從疾控中心指引，否決強制師生和教職員戴口罩，州內部份縣市校區卻要求，師生在校園必須戴口罩。有教師指出，如不能強制師生在學校戴口罩，將會辭職。

拜登擬權力介入



　　美國總統拜登（見圖）表示，正檢視會否權力介入。拜登強調明白兒童受感染，是因大部份兒童患者住在疫苗接種率低的州和社區，受到沒接種疫苗的成人感染。

　　拜登呼籲國民在暴風季節來臨前，盡快接種新冠疫苗，因為一旦因風暴吹襲要撤離至臨時收容中心，可減少感染出現的嚴重病情。

　　單日新增九點二萬宗確診，全美累計病例超過三千六百萬，幾乎所有美國人都生活在傳播率為高水平或有大量傳播的地區。
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