疫苗中心「即日籌」 長者一早輪候稱便利

二十四間社區疫苗接種中心的長者「即日籌」服務，昨日起擴展至六十歲或以上人士。有到場領取「即日籌」的長者表示，不懂得上網預約，認為即日籌安排較為方便，整體流程亦暢順。在元朗體育館社區疫苗接種中心（見圖）外，昨早七時許已有十多名長者排隊等候領籌，當中有長者稱由於不懂得上網預約，特意前來以領取「即日籌」打針，認為安排便利，不會太麻煩。另有長者指住所附近的接種中心本月的預約已經爆滿，擔心排「即日籌」的人多，故一早前來。另外，繼科大早前要求師生於下月前接種疫苗或每兩星期進行檢測，否則不能進入校園，港大醫學院前天要求參與臨牀學習的學生，須於開課前十四天或之前完成接種兩劑疫苗。而中大醫學院亦要求學生遵守醫管局的接種及檢測規定，否則不能進入醫院臨牀區域上課。