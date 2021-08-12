國旗國徽法修訂草案周五刊憲 網上辱旗檢控時限延至兩年

《國旗及國徽（修訂）條例草案》將於周五刊憲。任何人故意發佈以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏國旗國徽或其圖像的方式等，侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，最高可判處第五級罰款、即五萬元，以及監禁三年。政府指因應全國人大常委會就《國旗法》及《國徽法》的修訂，特區有憲制責任在本港實施經修正的相關全國性法律。政府建議以修例方式實施，下星期三提交草案到立法會首讀及二讀。由於行為或涉及互聯網及社交媒體，建議檢控時限延長至警務處處長發現罪行後一年內，或犯案後的兩年內，讓警方有足夠時間調查。條例草案亦建議，教育局局長需向中小學就國旗及國徽教育，及學校每天或每周升掛國旗發出指示，另外，擴大禁止國旗及國徽的用途至外觀設計或商業廣告。