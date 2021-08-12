  • 2021年8月12日 星期四
  • 30º
  • 71%
熱門： 教協復必泰民陣電動滑板AO

日報新聞 > 港聞

美發在港營商風險警告 邱騰華：挑起政治及貿易矛盾

2021-08-12 列印
美發在港營商風險警告 邱騰華：挑起政治及貿易矛盾
Previous Next

　　全國人大常委會下周二至周五召開會議，其中一個議程是將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。商務及經濟發展局局長邱騰華昨表示，相關法律是要回應美方加諸國家及本港的無理制裁，並維護商界利益，至於本港具體如何執行，仍有待人大常委會的決定。

　　對於美國政府發出在港營商風險警告，同時有商會呼籲美國公司重新評估香港風險，他指美方過去一直先後挑起政治及貿易矛盾，重申香港是全球最方便的營商地方，過去兩年多，本港經歷社會事件、疫情，以及《香港國安法》實施，外商在港經營數目都無減少。



　　此外，至於疫情下何時通關，邱騰華（見圖）指會把握每個機會積極爭取，但都要視乎疫情具體情況，並與內地等地作好準備。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd