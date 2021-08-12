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港夜空今上演英仙座流星雨

2021-08-12 列印
　　英仙座流星雨將於今晚十時開始，於本港夜空上演，高峰期預計位於翌日即周五凌晨三時至六時。然而天文台最新預測顯示，未來一兩日天氣將會是炎熱有驟雨。

　　今晚是否有合適天氣觀測流星雨，仍存疑問。太空館指，雖然本港受制光污染等因素，但是次流星雨不受月光影響，本港偏遠地區的觀測人士，預計於高峰期每小時最多可能看到大約二十至三十顆流星，是今年最值得欣賞的流星雨之一。



  太空館YouTube頻道於今晚十時起在網上直播，並講解流星雨背後的天文知識。

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