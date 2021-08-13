血祭小動物轉運 黑巫術師被捕

有自稱占卜師的男子，以「黑巫術」在社交平台IG招徠，每次收費一至二萬元代客「作法」，但客人須奉獻小動物作血祭，聲稱完事後可提高客人誘惑性愛的能力。該帳戶由本月初起經營，上載多張殘殺白兔、白老鼠等照片，令人毛骨悚然。警方調查後拘捕一名十九歲男子，涉案顧客或涉構成煽動或促致他人殘酷對待動物罪行。涉案的社交媒體由本月初開始經營，標榜透過施展「黑巫術」，助客人誘惑性愛及感情升溫等，但須依靠活體動物的器官及血液，以「供奉交給鬼魂邪靈達成願望」，儀式可採用蛇、倉鼠、田雞等小動物，並稱奉獻動物愈多，「成功率和效果愈強」。收客兩萬元 助誘惑性愛帳戶短短經營近半個月，發近十個帖文，部份畫面涉肢解小動物，令人怵目驚心，部份帖文被定義為敏感內容，當中有染血匕首，更包括兔仔遭割喉放血、白老鼠遭肢解等血腥畫面。警方接獲市民舉報，經調查後迅速鎖定目標人物，在荃灣以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名十九歲男子，疑犯報稱為占卜師，在其身上檢獲一隻兔、五隻白老鼠、一把刀和祭祀品等，相信當時疑犯剛從寵物店購買小動物，打算血祭。據悉，有人自稱懂得「黑巫術」，每次開價一、二萬元，替人前往墓地等偏遠地方做儀式，使用麻油等食用調味料淋上符咒「作法」，然後生劏小動物。據悉，疑犯過去疑接獲兩單委託，殺害過白兔及青蛙。接兩單委託 警查顧客刑責深水埗警區重案組偵緝督察陳文靜指，檢獲小動物經初步檢驗，沒有表面傷痕，惟須進一步檢查。她指，案件或涉及顧客以付費方式促使被捕人殺害動物以供作法，警方會循是否有人煽動或促致他人「殘酷對待動物」的方向調查，不排除會有更多人被捕。事件爆出後，該帳戶未刪除。昨有大批市民於帖文下留言，斥罵其冷血行為。愛協發言人稱，前日接獲警方通知，協助帶走涉案六隻小動物檢驗。協會強調，對事件十分關注，同時譴責一切殘酷對待動物的行為。