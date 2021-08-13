欠華懋逾2800萬遭頒令破產 陳振聰：無面到最低點

偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑而被判囚的陳振聰，在囚時遭華懋慈善基金有限公司呈請破產，案件昨天在高院進聆訊。坐監八年、上月出獄的陳振聰出庭，反對華懋對他的破產呈請。陳靜芬法官指，法庭下令陳振聰向華懋支付訟費，但陳拖欠華懋逾二千八百多萬元，雖然陳要求法庭給他時間申請法援，並勸說妻子簽署出售二人聯名的物業還債，但陳官考慮到陳另欠稅務局及龔如心的遺產管理人大筆巨債，最終頒令他破產。陳振聰表示︰「冇面程度已到最低點。」陳振聰以中文陳詞，指他原本有律師代表，但鮑文宜律師行於周一致函他，不再出任代表。陳亦得知鮑文宜律師行於十月一日結業，故聯絡何敦律師行接手，又因鮑文宜律師行仍未停止代表陳，令何敦律師行未能接手。陳官指，鮑文宜律師行早前去信法庭指，該律師行不再代表陳，是因為一直沒得到陳的進一步指示，陳亦一直沒支付律師費用。妻不同意賣樓陳指，他在七月三日刑滿出獄，生活十分混亂，本周一嘗試到法援署緊急申請法援，但兩日內未能完成填寫表格，以需透露很多財務實際情況。陳透露，他原欠華懋五千多萬元訟費，在囚期間一直向親友借貸，已向華懋支付一半訟費。陳指現時「信用卡無啦，錢無啦，喺世界任何地方我都無錢」。雖他與妻在港有兩幢聯名物業，但妻子不願簽署賣樓，亦不同意先賣出一幢物業，然後讓妻全權持有另一幢物業的做法。陳稱，他與妻子爭拗不斷，關係惡化，陳遂在一七年主動提出離婚申請，出獄後寄人籬下，妻子及岳母現居住於兩幢聯名物業。陳又稱，他於去年曾向華懋提出反申索訴訟，控告華懋以假合約盜取龔如心遺產來打官司，亦令身為爭產及偽造遺囑兩宗案中關鍵證人的王永祥律師作假口供。陳指，自己在一六年發現此事後，聯絡內地律師作出調查，再在一七年向中國人民法院提出訴訟，廈門法院在一八年同意立案，在去年排期審訊，該案現訂於今年十一月十二日開庭審訊，以爭拗事件是否涉及包攬訴訟，及王永祥律師證詞的可信性等。陳另透露處理廈門訴訟的律師亦為求公義，一直不收分毫為他處理訴訟。陳反對華懋的破產呈請，冀法庭給予他時間申請法援，及勸說妻子簽署出售二人的聯名物業還債，但他稱自己並非企圖逃避破產令，亦非想借破產來逃避訟費的支付，惟怕破產決定影響他在內地訴訟尋求公義的過程。陳說︰「有好多人用破產來避免還債，我咁努力希望得到時間緩衝，純粹希望彰顯公義，找出事實真相，相信廈門審訊可以證明我係無辜」。陳官指，陳除了拖欠華懋逾二千八百四十萬元訟費外，亦拖欠稅務局近三億元債項，及拖欠龔如心的遺產管理人大筆巨債。陳稱稅務局及龔如心的遺產管理人現沒有採取任何法律行動要求他還債或破產，但陳官告訴陳振聰該些債項還債期限為十二年，若他一直拖欠債項，假以時日其中一方無可避免地亦會申請他破產，而陳官根據其經驗指出，法援署一般會拒絕本案的法援申請。將往內地處理廈門案陳振聰在庭外指，被判破產後，現時「無債一身輕」，直言自己「信用卡無啦，錢無啦，乜都無啦」，又透露破產並不會影響其生活水平，「無面，我已經無面」，他只是不想傷害稅務局及龔如心的遺產管理人的利益，冀廈門案審訊能彰顯公義。陳又指，他未有任何生活或工作的打算，只想專注處理將於十一月開審的廈門案審訊，廈門法院肯立案及會開審，反映並不是完全沒有證據，亦透露完成兩針疫苗，做好準備回內地隔離後，再全心準備廈門案。