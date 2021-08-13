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美股中段跌98點

2021-08-13 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報三五三八六點，跌九十八點；納指則報一四七八九點，升二十三點。滙控美國預託證券價格見四十四點一七港元，跌零點一三港元；騰訊則見四百七十四點九八港元，跌七點○二港元。紐約期金報每盎司一千七百五十一點六美元，跌一點七美元。



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