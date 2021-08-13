﻿食評人首創名廚NFT平台﻿ ﻿拍賣星級食譜教學視頻﻿

一七年面世的區塊鏈技術「非同質化代幣」（non-fungible token，下稱NFT），近年在藝術拍賣市場掀起熱潮，數碼藝術品屢屢拍出高價。有本港食評人首次將NFT引入飲食界，創辦全球首個國際星級名廚NFT平台，除了拍賣星級食譜及名師教學視頻，更推出獨特限量線下服務，包括與名廚見面交流，親嘗最新菜式等體驗。知名美食家謝嫣薇（Agnes Chee）接受本報訪問時表示，有別於普通的比特幣等虛擬貨幣，每個NFT均代表一份獨特的數碼資料，如畫作、攝影、錄影、歌曲等創意作品，以太幣、比特幣等平台會為定義及認證每個NFT，有如發出一份「數碼認證證明書」，買賣雙方可以辨別真偽，追溯來源，因此每個NFT都獨一無二、無法複製。謝嫣薇指，疫情對餐飲業造成巨大衝擊，在商界朋友建議下，她將NFT引入餐飲界，度身訂造廚藝及美食NFT，另闢蹊徑，以增加業界收入。她透露，其新設的平台會與多位世界米芝蓮星級名廚合作，將他們定位為美食藝術家，屆時將星級食譜及名師教學視頻，透過限量NFT形式拍賣，從而獲得類似版權的收益。同時，平台亦會推出大量着重互動體驗的線下服務，如買家如成功投下NFT，便可親身到餐廳嘗試名廚的最新菜式，與他們交流，甚至共同下廚等。她強調，這些體驗均獨一無二。新平台將在九月初公佈詳情。推互動體驗線下服務粵菜名廚、飲食文化作家劉晉認為，疫情下，飲食業受重創，尤其是高級餐廳，顧客減少。為此，他支持業界提出新意，不論宣傳或服務，都值得支持。浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，以NFT形式購買的數碼藝術品，比實物易儲存，可以快速離岸交易，同時交易免稅，都是NFT的優點。他續指，任何藝術品，有買家便有市場，因此數碼藝術品在資產保值上不輸實體作品，但須注意，現時除現代藝術外，採取NFT交易的藝術品並不多。展示方面，數碼藝術亦有限制。