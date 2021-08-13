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英球星梅利溫網奪冠片 變身NFT 140萬元成交

2021-08-13 列印
■英國網球明星梅利。資料圖片
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　　NFT成交價，可以很驚人。今年七月倫敦舉行溫布頓網球賽期間，WENEW將英國網球明星梅利在一三年奪得溫網冠軍的片段「鑄造」成一個NFT拍賣。由於梅利奪冠，是七十七年來再次有英國網球手奪得網球大賽冠軍，代表該「歷史時刻」的NFT別具意義，終以一百四十萬港幣成交。

  但是，買家買下的只是這個「歷史時刻」的擁有權，並非擁有版權，觀眾仍可在網絡或電視重溫片段。為增加吸引力，WENEW將這個「歷史時刻」NFT與一系列實物打包賣出，包括溫布頓獎盃複製品、一三年溫網比賽場刊、梅利的簽名，以及兩張二〇二二年溫布頓網球賽男子決賽的VIP套票等。



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