最新公屋輪候冊數字截至今年六月底，一般公屋申請約有十五萬三千六百宗，配額及計分制下的非長者一人申請約有十萬零一千宗，合共有二十五點四六萬宗較上一季度微升五千八百宗。同時，一般申請者的平均輪候時間為五點八年。由於當中有部份獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。
公屋輪候時間維持5.8年
最新公屋輪候冊數字截至今年六月底，一般公屋申請約有十五萬三千六百宗，配額及計分制下的非長者一人申請約有十萬零一千宗，合共有二十五點四六萬宗較上一季度微升五千八百宗。同時，一般申請者的平均輪候時間為五點八年。由於當中有部份獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。
血祭小動物轉運 黑巫術師被捕
有自稱占卜師的男子，以「黑巫術」在社交平台IG招徠，每次收費一至二萬元代客「作法」，但客人須奉獻小動物作血祭，聲稱完事後可提高客人誘惑性愛的能力。該帳戶由本月初起經營，上載多張殘殺白兔、白老鼠等照片，...
2021-08-13
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朱婷被指打壓隊友 報案追究網絡謠言
中國女排在東京奧運會無緣前四，隊長朱婷被指「耍大牌」，打壓隊友，引起討論。朱婷就抹黑言論報案，要求追究造謠者刑責。大部份網民對「朱婷維權」普遍表示支持，不過亦有人表示「帶着球隊不好好打球，手腕有傷不安...
2021-08-13
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自爆連續18天夜夜荒淫 拜登兒子再流出性愛片
早在去年的美國大選，美國傳媒曾經報道，拜登兒子亨特（Hunter Biden）的筆記本電腦內有關拜登家族在海外不正當商業交易等細節，導致聯邦稅務就事件立案調查。現時亨特再被傳媒曝光一段性愛片，而他更於...
2021-08-13
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二手屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業經理莊素娟表示，鰂魚涌太古城銀柏閣高層G室，面積1012方呎，三房連套房間隔，望海景，以2568萬元易手，呎價25375元。據悉，...
2021-08-13
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失業救濟初領降 通脹壓力升溫 杜指標指創新高後回落
美國勞工市場數據符合預期，市場憂慮通脹壓力升溫，美股周四早段好淡爭持。美股杜指周四早段曾跌132點，至35352點；跌幅為0.37%，惟其後顯著收窄。標普指數和納斯達克指數先跌後回穩，分別曾升0.04...
2021-08-13
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德英西聯手開鑼 羅拔搶閘進化
德甲、英超及西甲三大聯賽今晚率先開鑼，由拜仁慕尼黑打頭陣。後者新帥拿格斯文剛上任就改踢四三三，更要求三十二歲中鋒羅拔利雲度夫斯基再進化，兼任攻門及墮後持球組織。羅拔仔今晚德甲開鑼戰作客慕遜加柏前加操，勢以新角色領軍響頭炮，客勝去馬。（香港開電視77台、有線601、661台周六凌晨2:30開賽） 拿格斯文七月一日執起拜仁教鞭後，一改球隊去季重心的四二三一陣式，今夏四仗熱身賽多以四三三陣式出戰。陣中的中鋒位置變動頗多，不但是最前的射手，也可以稍為回轍組織進攻，哈利卡尼去季就將此角色演繹得十分出色。 拿格斯文主攻慕遜加柏 羅拔利雲度夫斯基去季攻入破德甲紀錄的四十一球，成聯賽神射手...
2021-08-13
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【暑假好去處】荃灣廣場Glico夏日樂脆遊 十大繽紛打卡場景 型變大阪心齋橋固力果人暢玩百力滋鞦韆
炎炎夏日，不欲在戶外曝曬卻想體驗開心遊趣，荃灣廣場或許是個不錯選擇，這裏現正舉行「Glico Fun享夏日樂脆遊」活動，除有零食主題的十大繽紛打卡場景，更以AR效果創作出甜蜜有「脆」的景象，配合多元化...
2021-08-10
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社論——撐殘奧健兒 發揮蘇樺偉精神
東京奧運會圓滿落幕，香港運動員面對各國強勁對手，表現毫不遜色，戰績彪炳，收穫一金二銀三銅，締造了香港體育史新一頁，他們的努力，令全城振奮，感到自豪。這個運動熱潮並未完結，隨著香港派出二十四名運動員出戰殘奧會，與各國好手在賽場上較量，他們需要公眾的打氣，鼓勵他們在先天身體條件受限制下，發揮最好，為港爭光。 正常運動員經過長年累月的艱辛訓練，絕不放棄，才能取得進軍奧運會的入場券。代表香港參與殘奧會的二十四名選手，更受先天身體狀況的考驗，訓練過程更具挑戰性，背後艱辛，不足外人道，每一個人的付出，也不比正常運動員少，所以更加需要市民的關注，給予他們更大的支持。 近日上演的電影《媽媽...
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馬場浮世繪——史科菲養傷七個月復操
史卓豐放假完畢，正準備復課操馬之際，其身在澳洲的父親史科菲經歷了逾七個月的休戰期後，將會在今日恢復操馬。 史科菲是於去年十二月底出賽後，因感到神經系統傷患影響到右手臂的活動後，決定休息及接受手術，至日前經醫生證明無恙，才重新恢復騎馬，不過會於甚麼時候再進一步策馬試閘，甚至復出上陣，暫時未有定案。 馬場浮世繪
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