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公屋輪候時間維持5.8年

2021-08-13 列印
　　房屋委員會昨公佈，公屋一般申請者的平均輪候時間維持五點八年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為三點七年。

　　最新公屋輪候冊數字截至今年六月底，一般公屋申請約有十五萬三千六百宗，配額及計分制下的非長者一人申請約有十萬零一千宗，合共有二十五點四六萬宗較上一季度微升五千八百宗。同時，一般申請者的平均輪候時間為五點八年。由於當中有部份獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。



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