兩蛇匪爆竊志蓮淨苑被捕

內地雙賊昨凌晨闖入鑽石山志蓮淨苑，打算趁夜闌人靜時盜走「香油錢」，但事敗被捕。昨凌晨近二時，兩名來自四川的內地男潛入志蓮淨苑爆竊。賊人由鳳德道爬過圍牆潛入寺苑，再用工具鋸開木窗進入內堂，他們先後撬開六個捐款箱，並企圖把它們搬走。保安員從閉路電視發現及報警求助。警員接報到場封鎖出入口，展開追捕。疑犯拔腿而逃，但其中一名疑犯跌倒，傷及腳部位置。警員以涉嫌爆竊及非法入境將兩人拘捕，兩人未能出示身份證明文件。警員經初步調查，兩名賊人同為四十九歲的內地人，警員已起回所有損失，據悉捐款箱內約有一萬元現金。兩被捕人分別報稱頭暈及腳痛，送院治理。