政府要求任何在周二（十日）至昨日（十二日）期間，曾接觸或處理經由九龍土瓜灣街市一樓四號魚檔華記鮮魚出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於周六（十四日）或之前接受檢測。
進口魚樣本陽性 土瓜灣華記魚檔強檢
政府要求任何在周二（十日）至昨日（十二日）期間，曾接觸或處理經由九龍土瓜灣街市一樓四號魚檔華記鮮魚出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於周六（十四日）或之前接受檢測。
血祭小動物轉運 黑巫術師被捕
有自稱占卜師的男子，以「黑巫術」在社交平台IG招徠，每次收費一至二萬元代客「作法」，但客人須奉獻小動物作血祭，聲稱完事後可提高客人誘惑性愛的能力。該帳戶由本月初起經營，上載多張殘殺白兔、白老鼠等照片，...
2021-08-13
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朱婷被指打壓隊友 報案追究網絡謠言
中國女排在東京奧運會無緣前四，隊長朱婷被指「耍大牌」，打壓隊友，引起討論。朱婷就抹黑言論報案，要求追究造謠者刑責。大部份網民對「朱婷維權」普遍表示支持，不過亦有人表示「帶着球隊不好好打球，手腕有傷不安...
2021-08-13
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自爆連續18天夜夜荒淫 拜登兒子再流出性愛片
早在去年的美國大選，美國傳媒曾經報道，拜登兒子亨特（Hunter Biden）的筆記本電腦內有關拜登家族在海外不正當商業交易等細節，導致聯邦稅務就事件立案調查。現時亨特再被傳媒曝光一段性愛片，而他更於...
2021-08-13
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二手屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業經理莊素娟表示，鰂魚涌太古城銀柏閣高層G室，面積1012方呎，三房連套房間隔，望海景，以2568萬元易手，呎價25375元。據悉，...
2021-08-13
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失業救濟初領降 通脹壓力升溫 杜指標指創新高後回落
美國勞工市場數據符合預期，市場憂慮通脹壓力升溫，美股周四早段好淡爭持。美股杜指周四早段曾跌132點，至35352點；跌幅為0.37%，惟其後顯著收窄。標普指數和納斯達克指數先跌後回穩，分別曾升0.04...
2021-08-13
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德英西聯手開鑼 羅拔搶閘進化
德甲、英超及西甲三大聯賽今晚率先開鑼，由拜仁慕尼黑打頭陣。後者新帥拿格斯文剛上任就改踢四三三，更要求三十二歲中鋒羅拔利雲度夫斯基再進化，兼任攻門及墮後持球組織。羅拔仔今晚德甲開鑼戰作客慕遜加柏前加操，勢以新角色領軍響頭炮，客勝去馬。（香港開電視77台、有線601、661台周六凌晨2:30開賽） 拿格斯文七月一日執起拜仁教鞭後，一改球隊去季重心的四二三一陣式，今夏四仗熱身賽多以四三三陣式出戰。陣中的中鋒位置變動頗多，不但是最前的射手，也可以稍為回轍組織進攻，哈利卡尼去季就將此角色演繹得十分出色。 拿格斯文主攻慕遜加柏 羅拔利雲度夫斯基去季攻入破德甲紀錄的四十一球，成聯賽神射手...
2021-08-13
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【暑假好去處】荃灣廣場Glico夏日樂脆遊 十大繽紛打卡場景 型變大阪心齋橋固力果人暢玩百力滋鞦韆
炎炎夏日，不欲在戶外曝曬卻想體驗開心遊趣，荃灣廣場或許是個不錯選擇，這裏現正舉行「Glico Fun享夏日樂脆遊」活動，除有零食主題的十大繽紛打卡場景，更以AR效果創作出甜蜜有「脆」的景象，配合多元化...
2021-08-10
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社論——撐殘奧健兒 發揮蘇樺偉精神
東京奧運會圓滿落幕，香港運動員面對各國強勁對手，表現毫不遜色，戰績彪炳，收穫一金二銀三銅，締造了香港體育史新一頁，他們的努力，令全城振奮，感到自豪。這個運動熱潮並未完結，隨著香港派出二十四名運動員出戰殘奧會，與各國好手在賽場上較量，他們需要公眾的打氣，鼓勵他們在先天身體條件受限制下，發揮最好，為港爭光。 正常運動員經過長年累月的艱辛訓練，絕不放棄，才能取得進軍奧運會的入場券。代表香港參與殘奧會的二十四名選手，更受先天身體狀況的考驗，訓練過程更具挑戰性，背後艱辛，不足外人道，每一個人的付出，也不比正常運動員少，所以更加需要市民的關注，給予他們更大的支持。 近日上演的電影《媽媽...
2021-08-13
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馬場浮世繪——史科菲養傷七個月復操
史卓豐放假完畢，正準備復課操馬之際，其身在澳洲的父親史科菲經歷了逾七個月的休戰期後，將會在今日恢復操馬。 史科菲是於去年十二月底出賽後，因感到神經系統傷患影響到右手臂的活動後，決定休息及接受手術，至日前經醫生證明無恙，才重新恢復騎馬，不過會於甚麼時候再進一步策馬試閘，甚至復出上陣，暫時未有定案。 馬場浮世繪
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