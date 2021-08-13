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進口魚樣本陽性 土瓜灣華記魚檔強檢

2021-08-13 列印
　　食安中心首次驗出有進口魚類及其外包裝樣本，對新冠病毒呈陽性。

　　政府要求任何在周二（十日）至昨日（十二日）期間，曾接觸或處理經由九龍土瓜灣街市一樓四號魚檔華記鮮魚出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於周六（十四日）或之前接受檢測。





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