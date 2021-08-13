  • 2021年8月13日 星期五
  • 27º
  • 87%
熱門： 法輪功天橋上水牛下女車神消費券

日報新聞 > 港聞

永久離港提取強積金金額升27%

2021-08-13 列印
　　積金局發表年報指去年度以永久離港為由，提取強積金的金額約六十六億元，按年大增百分之二十七，自一四至一五年度有紀錄來最高金額。積金局為僱員討回兩億被拖欠供款，為十年來最高紀錄。

　　截至今年三月底，強積金計劃總淨資產值約為一點一六萬億港元，自強積金制度實施以來的年率化淨回報為百分之四點九，高於同期百分之一點八的通脹率。在提取強積金中，以退休為由提取的總金額最高，其次為永久離港。另外，積金局年內為逾十萬名受影響僱員討回近二億元強積金拖欠供款，創十年來討回欠款金額最高紀錄。飲食業職工總會名譽會長郭宏興指疫情下較多人轉工和離職，致追討次數多。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd