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港東奧健兒籲市民快打針

2021-08-13 列印
　　政府昨發佈疫苗宣傳片，出戰東京奧運的單車隊及乒乓球隊呼籲市民打針，在乒乓女團贏得銅牌的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，在場地單車爭先賽贏得銅牌的李慧詩，及一眾香港單車隊隊員，在片中指自己已經接種疫苗，呼籲市民快點打針。

單日增五輸入個案



　　另外，本港昨天新增五宗新冠肺炎輸入個案，當中三名患者是船員，分別由泰國、南韓及新加坡抵港，其中兩人帶有L452R變異病毒株，其餘一人結果有待確定。

　　另外兩名患者都於上周日從瑞士抵港，住在尖沙咀香港喜來登酒店，兩人都帶有L452R變異病毒株。另有少於五宗初步確診。

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