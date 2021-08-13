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內地增61病例 三地衞建委主任免職

2021-08-13 列印
　　內地前天新增六十一宗新冠肺炎本地確診個案，當中三十八宗來自江蘇、十宗來自湖北，其餘分佈在湖南、河南及雲南。因應疫情防控不力，南京、鄭州、廣州市衞健委主任均被免職。

　　江蘇揚州再多三十七人確診，今輪本土疫情累計四百八十五人確診。揚州前日開展主城區第六輪大規模核酸檢測，截至昨早八時，有逾一百五十九萬人完成檢測，發現兩宗陽性個案。



　　根據內地媒體統計，自上月二十日以來，江蘇南京、河南鄭州、湖南張家界、廣東廣州等地至少有六十名公職人員，因疫情防控不力等問題，被免職、停職、警告、立案審查。

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