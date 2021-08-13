  • 2021年8月13日 星期五
  • 27º
  • 87%
熱門： 法輪功天橋上水牛下女車神消費券

日報新聞 > 港聞

假律師詐騙逾百萬拘三人

2021-08-13 列印
　　有騙徒假裝成銀行職員及律師樓職員，以電話邀市民借貸，其後租用辦公室扮律師樓，相約受害人到場簽約並繳交保證金，當中六名男子被騙，涉金額逾一百萬。

　　警方於上月至今接獲多宗市民舉報，指收到傳銷電話。騙徒訛稱自己為大型銀行職員，提供低息貸款。當事主有意借貸提供入息證明等文件，騙徒通知事主貸款初步獲批准，並需前往律師樓做資產審查。騙徒假扮律師樓職員與事主會晤，收取介乎四萬至二十七萬不等保證金後，指示事主前往銀行處理餘下貸款程序，惟事主抵達銀行後，才知悉被騙。



　　騙徒為取得事主信任，辦公室外設有律師樓名牌，而內部裝潢與律師樓相似。警方昨日以「串謀詐騙」罪拘捕三名無業男子，初步相信他們上月開始犯案，成功誘騙六名男受害人借貸，涉款達一百一十萬元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd